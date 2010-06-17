Експерт: Янукович адекватно зрегував на думку опозиції

Президентський законопроект №6517, що передбачає зниження податкового тягаря на підприємців і, зокрема, відмову від практики позачергових перевірок без попереджень, є прикладом адекватної реакції влади на пропозиції опозиції. Так директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій КУЛИК прокоментував внесення до парламенту 14 червня президентського законопроекту, повідомили УНІАН у центрі.

«Президент, подаючи законопроект №6517, що скасовує норми резонансного законопроекту №6337, демонструє готовність адекватно сприймати конструктивні пропозиції опозиції. Не секрет, що саме про скаасування ряду дискримінаційних норм відносно прав податкової адміністрації, зокрема - на позапланові перевірки, виступала представник БЮТ, керівник профільного парламентського комітету Наталія КОРОЛЕВСЬКА», - говорить він. За словами В.КУЛИКА, такі дії влади і опозиції дають надію на можливість конструктивної співпраці й пошуку ефективних механізмів взаємодії, «відходу від «майданової» риторики».

Напередодні другої хвилі кризи, говорить експерт, залишки середнього класу, який до того ж є політично активним, потребує максимально комфортних умов, перш за все, для малого і середнього бізнесу. «Сьогодні багато говориться про можливу другу хвилю кризи. У зв`язку з цим, подібні ініціативи, як з боку опозиції, та Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ зокрема, так і з боку влади, є тим необхідним мінімумом для створення більш-менш комфортних умов для розвитку малого і середнього бізнесу. Такі дії мають не лише бюджетоутворюючу функцію, але й соціальну», - зазначив В.КУЛИК.

Довідка УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 14 червня 2010 р. вніс до парламенту законопроект №6517, яким пропонується, зокрема, скоротити терміни проведення податкових перевірок.

Документом також пропонується скасувати норму законодавства, згідно з якою податкові інспекції ухвалюють рішення про проведення позачергової податкової перевірки без попередження платника податків у разі, якщо податківці одержали інформацію про ухилення ним від оподаткування.