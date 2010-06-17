Янукович сьогодні на Сумщині

Сьогодні відбудеться робоча поїздка Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Сумської області, повідомили УНІАН у Сумській обласній державній адміністрації.

Поки що прес-служба ОДА не може повідомити повну програму перебування глави держави в регіоні, хоча про приїзд В.ЯНУКОВИЧА на Сумщину стало відомо ще 16 червня. Планується, що Президент відвідає місто Ворожбу Білопільського району, де візьме участь у відкритті електрифікованої ділянки «Конотоп-Ворожба» Південно-Західної залізниці, оновленого залізничного вокзалу «Ворожба», а також проведе у Сумах засідання Регіонального комітету з економічних реформ.