Експерти: скасування мораторію на продаж землі може поховати коаліцію

Скасування мораторію на продаж землі загрожує розколом коаліції, проте Партія регіонів може піти на цей крок. Таку думку висловили в опитуванні, проведеному Центром політичного консалтингу, експерти.

«У нинішніх умовах впровадження вільного ринку землі буде означати фактичну втрату цієї землі для України, як для держави, - вважає політолог Андрій НОВАК. – Ми бачимо, як зараз відбуваються приватизаційні процеси, коли без конкурсу, без аукціону віддається державна власність у руки бізнесменів з сусідньої Росії. Якщо в таких умовах у вільному продажу буде ще й земля, фактично останній цінний ресурс в Україні, це викличе серйозну небезпеку втрати великих земельних площ, найбільш привабливих та репродуктивних», - зазначив експерт.

На його думку, українські селяни мають невеликі фінансові можливості й не зможуть гідно конкурувати на ринку землі. Тоді як власники великих капіталів скуповуватимуть землю так само, як це відбувалось під час ваучеризації.

«Пригадаймо, як за мізерні кошти скуповувались великі обсяги цих ваучерів, і в результаті країна отримала нових власників великих державних підприємств, – нагадав А.НОВАК. – Зараз спостерігається надзвичайна централізація влади в руках однієї політичної сили, однієї фінансово-промислової групи, яка старанно кооперується з сусідньою державою – нашим партнером і найбільшим конкурентом. Якщо в таких умовах буде запроваджено вільний ринок землі, це становитиме велику небезпеку для майбутнього країни», – переконаний експерт.

Водночас Денис ДЕНИСЕНКО (Центр політичного консалтингу) вважає, що проблема скасування мораторію на продаж землі нині є дуже актуальною, оскільки в умовах кризи керівництву країни необхідно шукати нові джерела для наповнення бюджету.

«Не варто також забувати про ситуацію з кредитами МВФ, які уряду рано чи пізно доведеться віддавати. У даній ситуації, переведення продажу землі в ринкову площину може принести значні кошти», – вважає експерт.

Він також відзначив, що «тиха» приватизація землі, шляхом скуповування паїв або через судові рішення, проходить уже досить тривалий час. І з запровадженням ринку її вільного продажу може відбутися своєрідна легалізація цього процесу.

«Такий крок залучить інвесторів у сільське господарство, а це конче необхідно українському селу, яке у своїй основі стоїть на грані вимирання. На жаль, реальної альтернативи цьому немає, адже колгоспно-радгоспна система давно зруйнована, і лише деякі міцні господарства, які згодом стали фермерськими, продовжують боротися за виживання. У решті випадків у землі фактично немає відповідального власника», – вважає Д.ДЕНИСЕНКО.

За оцінками ООН, у найближчі десять років зростання виробництва в агропромисловому комплексі України становитиме 29%, що, на думку експерта, є гарним знаком для залучення інвестора в українське село.

За словами політолога Олега КИЛИМНИКА, сфера земельних відносин, а отже, і вся сукупність зв’язків у агропромисловому комплексі на сьогодні серйозно гальмується у своєму розвитку, і саме через брак повноцінного ринку існує безліч корупційних схем у цій сфері, які, з одного боку, нібито дають змогу торгувати землею, а з другого – не дають власникам чи користувачам повноцінно використовувати потенціал землі як основний засіб виробництва.

«Тому агропромисловий комплекс у нас є настільки відсталим, архаїчним, якщо порівнювати з розвиненими країнами. Необхідно реалізувати низку реформ у цій сфері. Скасування мораторію призведе до запровадження повноцінного земельного ринку», – вважає експерт.

На його думку, земельна реформа та запровадження повноцінних ринкових відносин у цій сфері є одним з пріоритетів нової влади.

Водночас скасування мораторію є вкрай болючим як для основної частини населення, так і для політичних сил.

«Ми знаємо, що продовження мораторію на продаж землі є принциповою позицією для Блоку Литвина та комуністів. Якщо “регіонали” підуть на такий крок, це може означати розвал коаліції та дострокові парламентські вибори. Крім того, це непопулярне рішення може призвести до серйозних електоральних утрат, тому питання, чи піде на це Партія регіонів, залишається відкритим, адже ризики для правлячої партії – величезні», – наголосив Д.ДЕНИСЕНКО.

У свою чергу, О.КИЛИМНИК нагадав, що найбільш активно питання вільного ринку землі почали обговорювати ще з 2005 року, оскільки це була одна з програмних засад Віктора Ющенка та його політичної сили.

«Проте щороку ми спостерігаємо продовження мораторію через постійні вибори, адже запровадження ринку землі є надзвичайно чутливим питанням для електорату. Так, перед президентськими виборами цього року, Верховна Рада вкотре подолала вето президента на закон, за яким процес постійного продовження мораторію припинявся та планувалося запровадження вільного ринку землі. Тоді, більшість депутатів фракції ПР підтримала голосування. Звичайно, це було винятково політичне рішення. Знаючи прагматизм “регіоналів”, не віриться, що вони були принципово проти такого прогресивного ринкового кроку», – підкреслив експерт.

Він також переконаний, що тепер, навіть розуміючи, що цей крок спочатку не буде привабливим для електорату, “регіонали” підуть на його впровадження.

«Вони розуміють, що без реформ у земельній сфері навряд чи можна реалізувати комплексні реформи в країні», – вважає О.КИЛИМНИК. За його словами, чим швидше буде винесено це питання на обговорення в парламенті, тим більша ймовірність, що його буде ухвалено.