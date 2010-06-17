Міністр Тимошенко не знає, шо хоче від нього СБУ

Колишній міністр регіонального розвитку та будівництва, заступник голови Народного руху України Василь КУЙБІДА не знає, за якою справою його було викликано до СБУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні сказав журналістам перед тим, як зайти до будівлі СБУ.

«Зараз я спробую дізнатися, оскільки, запрошуючи мене сюди, конкретно мені нічого не було сказано. Можна тільки губитися у здогадках», - сказав він.

За словами В.КУЙБІДИ, виклик до СБУ йому принесли вчора в офіс НРУ троє співробітників Служби безпеки. «Вони мені сказали, що виконують доручення, але деталей, зрозуміло, я не знаю», - додав В.КУЙБІДА.

На уточнююче запитання журналістів, чи є в нього якісь думки з приводу виклику до СБУ, він відповів: «Я не вмію гадати на кавовій гущі».

«Я знаю, що в міністерстві у нас (була) дуже добра юридична служба, і всі накази, які підписував міністр, попередньо проходили юридичну експертизу. Якісь інші речі – позаміністерські – це тільки політична робота», - додав В.КУЙБІДА.