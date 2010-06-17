Призначення Хорошковського членом Вищої ради юстиції оскаржили у суді

Телеканал ТВі в Окружному адміністративному суді міста Києва оскаржив указ Президента України № 644/2010, за яким голову СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО було призначено членом Вищої ради юстиції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ТВі, у позовній заяві телеканалу зазначається, що призначення В.ХОРОШКОВСЬКОГО є неправомірним. Стаття 6 Закону України «Про Вищу раду юстиції» вказує на те, що на посаду члена Вищої ради юстиції може бути рекомендований громадянин України, який має стаж роботи в галузі права не менше десяти років. З біографії В.ХОРОШКОВСЬКОГО випливає, що він такого стажу не має, йдеться у повідомленні. Вимоги цієї статті не поширюються лише на осіб, які входять до складу Вищої ради юстиції за посадою, а це: голова Верховного Суду України, міністр юстиції України та генеральний прокурор України. Посада голови Служби безпеки України не входить до цього переліку.

Зважаючи на це, телеканал просить Окружний адміністративний суд визнати указ Президента про призначення В.ХОРОШКОВСЬКОГО нечинним через його невідповідність закону. На цій же підставі ТВі просить суд скасувати указ Президента.