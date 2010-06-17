Чому Ющенку ЄС подобався, а СНД - ні?

Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО перешкоджав взаємодії України з СНД.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив голова виконкому - виконавчий секретар СНД Сергій ЛЕБЕДЄВ, виступаючи на XIV Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

«В основу небажання розвивати інтенсивне економічне співробітництво з партнерами по СНД покладено часом і політичні мотиви. Так, наприклад, за колишнього Президента України, всупереч об`єктивній зацікавленості ділових кіл, будувалися перешкоди політичного характеру», - сказав С.ЛЕБЕДЄВ.

За його словами, нерідко це пояснюється побоюваннями потрапити у залежність від більш сильного партнера - Росії.

«Цим пояснюється неприйняття будь-яких наднаціональних органів у рамках СНД. Найцікавіше, що окремі країни СНД роблять активні зусилля для інтеграції в ЄС, і тут, що дивно, жодного страху перед наднаціональними органами абсолютно немає – це алогічно», - заявив С.ЛЕБЕДЄВ.

Він відзначив, що ускладнює бізнес у рамках Співдружності настороженість і певна недовіра один до одного, що залишилися з 90-х років, а також корупція в країнах. Зараз, за його словами, у рамках Співдружності розроблено і готуються до підписання заходи щодо протидії корупції.

При цьому С.ЛЕБЕДЄВ підкреслив, що економічний потенціал РФ становить 70% економічного потенціалу СНД.

Довідка. Лебедєв Сергій Миколайович (09.04.48, м.Джизак, Узбецька РСР) в 1970 р. закінчив Чернігівський філіал Київського політехнічного інституту, секретар Чернігівського міськкому комсомолу. З 1973 року - в органах держбезпеки СРСР, має контррозвідувальну підготовку (Київська школа КДБ) і розвідувальну освіту (Червонопрапорний інститут КДБ).

У 1978 році закінчив Дипломатичну академію МЗС СРСР. Багато разів виїжджав в закордонні відрядження до Західного Берліна, НДР, ФРН. У 1998-2000 роках - офіційний представник Служби зовнішньої розвідки в США.

З 20 травня 2000 р. - директор Служби зовнішньої розвідки Росії.

З 5 жовтня 2007 р. - голова Виконавчого комітету - виконавчий секретар СНД.