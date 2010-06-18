Шестеро нардепів із НУ-НС перейшли в коаліцію

Шестеро народних депутатів із фракції “Наша Україна – Народна самооборона” увійшли до складу коаліції “Стабільність і реформи”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні парламенту повідомив голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН.

За його словами, до коаліції увійшли: Валерій БОРИСОВ, Давид ЖВАНІЯ, Володимир МАРУЩЕНКО, Олег НОВІКОВ, Сергій ХАРОВСЬКИЙ та Віктор ШЕМЧУК.