Шестеро нардепів із НУ-НС перейшли в коаліцію
10:21, 18 червня 2010Політика
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Шестеро народних депутатів із фракції “Наша Україна – Народна самооборона” увійшли до складу коаліції “Стабільність і реформи”.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні парламенту повідомив голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН.
За його словами, до коаліції увійшли: Валерій БОРИСОВ, Давид ЖВАНІЯ, Володимир МАРУЩЕНКО, Олег НОВІКОВ, Сергій ХАРОВСЬКИЙ та Віктор ШЕМЧУК.
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