Верховній Раді пропонують небачену самопожертву

Відмовитися від отримання квартир за рахунок держави та від грошової компенсації за “неналежні житлові умови”, від особливих умов нарахування пенсії екс-нардепам, від безкоштовних санаторно-курортних путівок, та зменшити вдвічі розмір щорічної матеріальної допомоги на оздоровлення – до розміру лише одного посадового окладу. Таку самопожертву пропонує своїм колегам Арсеній Яценюк у законопроекті про внесення змін до закону “Про статус народного депутата України”.

Також нардеп пропонує Верховній Раді повністю відмовитися від грошової допомоги в розмірі 12 місячних посадових окладів у разі виходу на пенсію, від забезпечення екс-нардепів - пенсионерів путівками та транспортом, від грошової допомоги – трьох заробітних плат в разі дострокового припинення повноважень Верховної Ради, безоплатного проїзду усіма видами транспорту на території України, безкоштовної парковки будь-де в Україні, обов’язкового державного страхування нардепів за рахунок коштів, виділених на Верховну Раду, відшкодування за “виконані повноваження” у розмірі ще однієї зарплати на місяць...

Але напевно найскандальніша ідея Яценюка - це викинути з закону про статус нардепів статтю 27. “Недоторканність народного депутата України”.

Цікаво, що викличе найбільш бурхливі дискусії у залі ВР: чергова спроба внести зміни до Конституції у волюнтаристський спосіб – через внесення змін до законів, чи все ж зазіхання небаченого досі масштабу на отримувані нардепами гроші?