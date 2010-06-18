Янукович звільнив ще одного губернатора

Працював аж три місяці

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом № 701/2010 призначив Миколу КОСТЯКА головою Херсонської обласної державної адміністрації. Іншим своїм указом № 700/2010 Президент України звільнив Анатолія ГРИЦЕНКА з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації. Тексти обох указів розміщені на офіційному сайті глави держави. Як повідомляв УНІАН, А.ГРИЦЕНКО був призначений головою Херсонської ОДА 18 березня 2010 року.

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