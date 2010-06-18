Янукович хоче боротися з корупцією «з нуля»

Довідкові матеріали з питання боротьби з корупцією, з якими ознайомився Президент, на його думку свідчать про те, що розкриття злочинів, пов`язаних із корупцією, "дещо покращилося, та не настільки, як цього бажає суспільство".

"Тому що суспільство вважає, що хабарі чиновники як брали, так і беруть...У ці питання втягнуті правоохоронні органи, судова система... Нам обов`язково треба дуже серйозно підійти до удосконалення законодавства щодо боротьби з корупцією, а фактично, його треба будувати, як кажуть, "з нуля",- аргументував свою позицію Віктор Янукович.

Про це Президент заявив сьогодні під час зустрічі з генпрокурором Олександром Медведьком та його першим заступником Віктором Пшонкою, повідомляє прес-служба голови держави.

Він зауважив, що нині готується ціла низка законів, які стосуються боротьби з корупцією, і запропонував Генпрокуратурі взяти участь у цьому процесі. "Я хотів би, щоб ви взяли участь у їхній підготовці, і ми обов`язково б врахували у цих законах вашу точку зору, вашу думку, як підходити до викорінення корупції в нашій країні", - сказав Президент й наголосив, що сьогодні вкрай необхідно не допустити розкрадання бюджету, “щоб кожен, хто торкнеться державних коштів, знав, що відповідатиме перед законом".

Медведько поінформував голову держави про спільні перевірки Генпрокуратури та ГоловКРУ: “У сфері матеріального резерву, де збитки сягають 1 млрд. 200 млн. гривень, вже порушено низку кримінальних справ. Що стосується Аграрного фонду, то тут, за результатами проведених перевірок, фактично виявлено розкрадання зерна на суму близько 150 млн. грн.", - додав він.