Медведько підвищив «донецького» прокурора Києва
18:44, 18 червня 2010Політика
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Інформація прес-служби ГПУ
Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО 18 червня 2010 року своїм наказом призначив державного радника юстиції 2 класу Юрія УДАРЦОВА заступником Генерального прокурора України, прокурором міста Києва.
Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.
Ю.УДАРЦОВ був призначений прокурором столиці 3 березня 2010 року замість звільненого з цієї посади Євгена БЛАЖІВСЬКОГО. До цього призначення Ю.УДАРЦОВ обіймав посаду прокурора Донецької області, а ще раніше - прокурора Луганщини.
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