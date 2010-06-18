Київський НКЗУ: у влади істерика

Влада намагається зірвати проведення Київських обласних зборів Народного комітету захисту України (НКЗУ), які заплановані на завтра, 19 червня, у м. Броварах.

Про це УНІАН повідомив речник НКЗУ Володимир ЦИБУЛЬКО.

«Декілька годин тому під надуманим приводом пожежники опломбували зал в культурному центрі «Прометей», що, по суті, означає заборону на проведення заходу. Це, незважаючи на те, що НКЗУ проплатив оренду залу і на час укладання відповідного договору приміщення відповідало усім вимогам», - зазначив В.ЦИБУЛЬКО.

Він звернув увагу, що стикається із такими діями влади вперше з 2004 року. При цьому речник НКЗУ запевнив, що, оскільки конференція оголошена, то вона відбуватиметься тепер на вулиці – “опозиції, яка пройшла часи КУЧМИ до цього не звикати”.

«Діюча влада боїться будь-якого організованого опозиційного руху та опонування. Така їхня істерична поведінка, очевидно, свідчить про те, що НКЗУ набуває реальної політичної ваги. На словах влада говорить про вірність демократичним принципам, а насправді взагалі не готова до демократичного діалогу”, - наголосив В.ЦИБУЛЬКО і додав: «Збори все одно відбудуться о 14.00 біля входу до КЦ „Прометей” за адресою Бровари, бульвар Незалежності, 4”.