Чи допоможе розпуск фракції НУ-НС?

Народний депутат Олександр Третьяков у коментарі для «Дзеркала тижня» запропонував розпустити парламентську фракцію Блоку "Наша Україна - Народна самооборона".

«Я пропонував і пропоную розпустити фракцію «НУ-НС». Хто хоче, хай вливається в БЮТ, хто хоче - хай приєднується до фракцій коаліції, а той, хто залишиться і створить опозиційну фракцію, - матиме можливість працювати в парламенті серед однодумців, проводячи єдину політику і злагоджено голосуючи», - заявив депутат.

До того ж він підкреслив, що розформування парламентської фракції «НУ-НС» допоможе зорієнтуватися і українським виборцям.

«Виборці отримають ясність, бо на одному ефірі не опонуватимуть один одному «нунсівець від коаліції» і «нунсівець від опозиції». Втім, ясність потрібна не тільки виборцям, а й нам самим», - констатував Третьяков.