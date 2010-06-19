Литвин попереджає майбутні «тушки»: вже все поділено

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає малоймовірним переформатування парламентської коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі телеканалу «Інтер», коментуючи заяву одного з лідерів "Нашої України” Юрія ЄХАНУРОВА про можливість входження до коаліції фракції НУ-НС замість КПУ.

Зокрема, за словами спікера, «в нашому житті все може бути, і я нічому не здивуюся. Але тоді треба буде знову повертатися до проблеми НАТО, мови, до проблеми героїв, до Голодомору». «Виходячи з цього, я прогнозую, що це маловірогідно», - сказав В.ЛИТВИН. Він підкреслив, що сьогодні в коаліції 258 народних депутатів.

Відповідаючи на запитання щодо можливості збільшення найближчим часом кількості членів коаліції до 300, тобто конституційної більшості, В.ЛИТВИН сказав: «Все буде залежати від того, як будуть розвиватися процеси в Україні і якою буде влада». «Якщо влада буде стабільною, якщо влада буде ефективною і якщо будуть позитивні зрушення в країні, то, зрозуміло, що всі або багато людей захочуть бути на сонячній стороні вулиці – там, де перебуває влада», - зазначив В.ЛИТВИН.

В той же час, додав він, якщо, як дехто прогнозує, буде «другий удар фінансової та економічної кризи, то буде процес навпаки».

Разом з тим В.ЛИТВИН підкреслив, що «для користі справи конституційна більшість є швидше мінус, ніж плюс, бо тоді буде розуміння, що запас голосів є і можна некондиційні рішення - недостатньо допрацьовані - просто проштовхувати через ВР».

На запитання, чи не є збільшення коаліції бажанням фракції Партії регіонів зменшити претензії фракцій Блоку Литвина і КПУ на кадрові посади та інші претензії, В.ЛИТВИН відповів: «Мушу з жалем сказати - вже нічого ділити, вже поділено». Він наголосив, що не надає збільшенню коаліції «жодного значення». «Мені це абсолютно не цікаво, бо це рівень мишиної возні», - зазначив він.

В той же час спікер підкреслив, що коли проаналізувати голосування, то видно, що фракції КПУ та Блоку Литвина голосують або в повному складі, або ніхто не голосує. «Якби не було цих голосувань, то я вам гарантую – 90% рішень не було б прийнято, і так буде надалі», - сказав він. «Бо ті люди, що написали заяви в коаліцію, карточки здали і поїхали. А комусь же треба працювати», - зазначив В.ЛИТВИН.