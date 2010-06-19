Янукович нагородив дружину Кучми орденом

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ нагородив орденом княгині Ольги I ступеня Людмилу КУЧМУ.

Текст відповідного указу від 18 червня розміщено на офіційному сайті глави держави.

Як йдеться в документі, Л.КУЧМУ народжено як почесного президента Національного фонду соціального захисту матерів і дітей "Україна-дітям" за багаторічну плідну благодійницьку і громадську діяльність, спрямовану на захист материнства, дитинства та сім`ї.

***Людмила КУЧМА – дружина другого Президента України Леоніда КУЧМИ.