Янукович нагородив дружину Кучми орденом
13:02, 19 червня 2010Політика
1429 0
Текст указу - на офіційному сайті
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ нагородив орденом княгині Ольги I ступеня Людмилу КУЧМУ.
Текст відповідного указу від 18 червня розміщено на офіційному сайті глави держави.
Як йдеться в документі, Л.КУЧМУ народжено як почесного президента Національного фонду соціального захисту матерів і дітей "Україна-дітям" за багаторічну плідну благодійницьку і громадську діяльність, спрямовану на захист материнства, дитинства та сім`ї.
***Людмила КУЧМА – дружина другого Президента України Леоніда КУЧМИ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter