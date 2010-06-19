Чого Азаров чекає від опозиції

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ чекає від опозиції не критики проекту Податкового кодексу, а пропозицій з удосконалення документа.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі «5 каналу».

«Опозиція має бути конструктивною. Тобто, вона має пропонувати. Якщо їм щось не подобається в цьому Податковому кодексі, будь ласка, є 2 тижні, подавайте свої пропозиції. Можна в уряд, можна в комітети ВР. Ми розглянемо ці пропозиції і готові їх врахувати, якщо вони дійсно працюватимуть на користь економіки», - заявив М.АЗАРОВ.

При цьому він погодився з тим, що при підготовці Податкового кодексу могли бути не враховані деякі необхідні моменти реформування податкової системи. «Я допускаю. Більше того, при розробці таких складних документів, як Податковий кодекс, завжди припускаються і помилок, і неузгодженостей, неточностей. По-іншому не буває, як і в будь-якій великій справі», - зазначив прем`єр.

Разом з цим М.АЗАРОВ заявив, що здивований критикою представників опозиції, зокрема, з приводу того, що Податковий кодекс перекладає податкове навантаження з великих підприємств на дрібніші і надає більше права працівникам податкових органів.

«Безглуздішого звинувачення я, за великим рахунком, не міг собі придумати. Я згоден, що там деякі речі можуть бути недопрацьовані, не враховані. Але щоб придумати, що Податковий кодекс робився для того, щоб перекласти податкове навантаження з 200 найбільших підприємств на тисячі або сотні тисяч дрібних, такого не могло спасти на думку жодному члену уряду», - заявив прем`єр.

Він підкреслив, що головне завдання Податкового кодексу - створення оптимального середовища для модернізації країни.

«Завдання Податкового кодексу - створити стимули для технологічного оновлення. І тому там такі норми, як прискорена амортизація, стимулювання ввезення новітніх технологій та обладнання. Податковий кодекс - це нова ідеологія податкової реформи. По суті (ПК – УНІАН), створює умови для більш швидкого розвитку економіки», - зазначив М.АЗАРОВ.

У законопроекті, зазначив М.АЗАРОВ, функції працівників податкових органів точніше виписані і спрямовані на захист платників податків. «Списання з рахунків коштів платників податків може здійснюватися виключно за рішенням суду. Ніхто не має права взяти без рішення суду чужу власність», - підкреслив він.

Усі конфліктні питання, питання нарахування штрафних санкцій, зазначив прем`єр, згідно проекту Податкового кодексу, вирішуватимуться виключно за рішенням суду.

Кодекс, зазначив М.АЗАРОВ, захищає чесних платників податків від перевірок, і створювався для того, щоб податкова служба стала службою, що надає податкові послуги.