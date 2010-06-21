Льовочкіну не подобається літак для Януковича

Аеробус А-319-115XCJ, призначений для польотів президента та інших вищих посадових осіб країни, є малоефективним.

Про це заявив глава адміністрації президента Сергій Льовочкін в ефірі програми "Чорне та біле" на телеканалі ТВі.

"Були зроблені істотні витрати на малоефективний літальний апарат", - сказав він.

"У ньому дуже мало місць, всього 40 місць з невеликим хвостиком. Я задаю собі питання, як глава держави буде їхати з делегацією і куди ми після цього будемо розміщувати журналістський корпус, який хоче літати з главою держави", - зазначив Льовочкін.

"Він не дуже по дальності готовий до забезпечення функцій, які повинен виконувати глава держави, прем`єр і спікер парламенту", - заявив він, додавши, що "таке диво коштує дуже дорого".

Крім того, Льовочкін підкреслив: "Що стосується витрат на парламент і Кабмін, я допускаю, що настав час робити якісь капітальні вкладення".

"За останні 5 років нічого не побудувалося, нічого не відремонтували. У всякому випадку, я можу говорити про офіс, в якому я працюю", - сказав глава адміністрації президента.

"Зараз є потреба, абсолютно зрозуміла, провести незначні капітальні вкладення. Провести ремонт, реконструкції. Все знаходиться в такому стані, що про це вже соромно говорити", - вважає він.

"Керівництво держави літає на літаках, яким більше 30 років. Деяким навіть більше 40 років. У них зношений ресурс, вони ремонтувалися, переремонтувалися", - додав Льовочкін.

Українська правда