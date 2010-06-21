У БЮТ заспокоїли коаліціантів: не дочекаєтесь!

У БЮТ стверджують, що жодних конфліктів у керівництва блоку немає.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це заявив перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ”ЯКІН, коментуючи інформацію у ряді ЗМІ про те, що у лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО є конфлікт з Олександром ТУРЧИНОВИМ та А.КОЖЕМ’ЯКІНИМ.

«Я хотів би категорично спростувати цю інформацію. У Юлії ТИМОШЕНКО не було і немає жодних конфліктів ні з ТУРЧИНОВИМ, ні зі мною особисто», - сказав А.КОЖЕМ′ЯКІН.

За його словами, керівництво блоку і фракції залишається «міцною і єдиною командою соратників і однодумців». «Хочу заспокоїти тих, хто розповсюджує подібні нісенітниці: «Не дочекаєтесь!», - сказав народний депутат.

Він також зазначив, що такі «цинічні наклепи» - це складова подальшого формування нинішньої коаліції купленими депутатами-«тушками» з опозиційних фракцій.

«Не секрет, що у коаліції ці «тушки» за певну винагороду виконують різноманітні доручення від Партії регіонів по дискредитації колишніх соратників, тому вони так активно поливають брудом своїх колишніх колег по партії та фантазують про якісь конфлікти всередині», - сказав А.КОЖЕМ′ЯКІН.

*** Сьогодні, 21 червня, газета “Сегодня” оприлюднила інформацію про те, що у лідера БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО існує конфлікт з її соратником О.ТУРЧИНОВИМ. При цьому видання не посилається на конкретну особу, а пише, що ця інформація надійшла від “джерела у фракції БЮТ”. “За словами джерела, у ТИМОШЕНКО зараз прихований конфлікт навіть з ТУРЧИНОВИМ, а його креатуру - заступника глави фракції Андрія КОЖЕМ`ЯКІНА - вона третирує відкрито, і сам КОЖЕМ`ЯКІН на одному із засідань фракції сказав, що "піде на пенсію", - пише видання.

Газета "Сегодня" входить у холдинг члена Партії регіонів Ріната АХМЕТОВА.