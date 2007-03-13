У Севастополі не стали обговорювати заслуги Лужкова та ”необандерівську окупацію”

Депутати Севастопольської міської ради не підтримали ідею депутата з фракції „Русский блок” створити у місті „музей необандерівської окупації” і присвоїти меру Москви Юрію ЛУЖКОВУ звання почесного громадянина Севастополя.

Як передає кореспондент УНІАН, міська рада відхилила пропозицію „з місця” депутата Андрія МЕРКУЛОВА винести ці питання на обговорення сесії (внести до порядку денного - УНІАН), а також дати протокольне доручення підготувати проект „про створення у місті Севастополі музею необандерівської окупації”. Аргументуючи свої пропозиції, А.МЕРКУЛОВ заявив, що „Президент України Віктор ЮЩЕНКО вже збирається створювати у Києві музей окупації України Радянським Союзом”. Це, за його словами, „образа пам’яті наших предків, які жили і воювали на цій землі”. Як додав депутат, „від нас багато не вимагається: всього-на-всього невелике приміщення”. При цьому депутат запевнив колег, що „севастопольці дуже гаряче підтримають цю ідею, і візьмуть найактивнішу участь в створенні цього музею”. „Більше того, повідомлю вам, що такий віртуальний музей вже створено”, - сказав А.МЕРКУЛОВ.

Аргументуючи пропозицію щодо присвоєння меру Москви Ю.ЛУЖКОВУ звання почесного громадянина міста Севастополя, А.МЕРКУЛОВ заявив, що „за останні півтора десятка років жоден комерсант чи політик не зробив для міста стільки, скільки Юрій ЛУЖКОВ”.

Голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ щодо пропозиції депутата А.МЕРКУЛОВА про створення музею зазначив, що „кожен депутат і громадянин має право на позицію”, але сам він, „як севастополець, категорично не згоден, що нас хтось сьогодні окупував”. Голова міськради також закликав колег під час виступів на телебаченні „виважено говорити, тому що ми собою маємо уособлювати приклад дотримання Конституції України і законодавства”.