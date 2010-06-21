Міністр оборони кинув виклик Януковичу?

Міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ ініціює законодавчу ініціативу, згідно з якою начальник Генерального штабу – Головнокомандуючий Збройних сил України одночасно обіймав би посаду першого заступника міністра оборони.

Як повідомило кореспонденту УНІАН джерело в Міноборони, днями глава військового відомства М.ЄЖЕЛЬ провів нараду, на якій висловив ідею про те, щоб «начальник Генерального штабу – Головнокомандуючий ВСУ був би його першим заступником і в усьому підпорядковувався цивільному міністру».

За словами співрозмовника агентства, ця ініціатива суперечить законодавству, тому М.ЄЖЕЛЬ безпосередньо на нараді дав вказівку юристам відомства підготувати для цього відповідні законодавчі зміни.

На думку джерела, такий намір міністра оборони М.ЄЖЕЛЯ можна вважати «викликом Президенту України – Верховному головнокомандуючому Збройних сил України, адже начальник Генштабу – підлеглий главі держави».

Експерт пов`язує цю ініціативу міністра оборони «з наміром отримати повний доступ до військового майна й техніки без посередництва Генерального штабу».

«На Генеральний штаб сьогодні покладено всю відповідальність за оборону країни. Він є головним військовим органом у плануванні оборони, управлінні застосуванням Збройних сил, координації й контролі за виконанням завдань у сфері оборони органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, іншими військовими формуваннями й правоохоронними органами», - нагадав співрозмовник агентства.