Кравчук нагадав Януковичу, що у собак є душа

Перший Президент України Леонід КРАВЧУК просить діючого главу держави Віктора ЯНУКОВИЧА унеможливити жорстоке ставлення до тварин в Україні.

Про це йдеться у відкритому листі Л.КРАВЧУКА, розміщеному у блозі на сайті “Української правди”.

Л.КРАВЧУК зауважує, що сьогодні захисні організації з різних країн світу висловлюють глибоку стурбованість жорстокими методами нищення безпритульних тварин в Україні.

“Так ми готуємось комфортно зустріти гостей на Євро-2012. Та гості бачать цю проблему по іншому. До України надходить багато звернень від міжнародних організацій, відомих гуманістів з проханням врегулювати цю проблему і не прикриватись позицією УЄФА”, - наголошує перший Президент.

Він нагадує, що директор УЄФА Мартін КАЛЛЕН офіційно заявив, що УЄФА не підтримує жорстоких методів нищення тварин, і повідомляв про це уряд України.

У листі наголошується, що захисники тварин в Україні, зокрема, товариство "SOS", яке очолює Тамара ТАРНАВСЬКА, зібрали документальні свідчення, як спалюють живими собак і котів у спеціальному пересувному пристрої, винайденому у Лисичанську. “Цю адську машину уже охрестили собачим "освенцимом", бо жорстокість людей дійсно перейшла всі межі”, - підкреслює Л.КРАВЧУК.

“Я, пане Президенте, подивився ці документальні свідчення. Навіть у людини, яка багато чого бачила в житті, виступають сльози. Так не повинно бути, якщо ми люди і хоч якимось боком торкаємось гуманізму. Спалювати живими не наважувались навіть останні нелюди в історії цивілізації – фашисти в крематоріях. Тварини також відчувають страждання від болю. А чому не відчувають моральних страждань люди? Суспільство не повинно миритися з такими ганебними явищами”, - пише перший Президент України.

Він нагадує, що українське законодавство повністю збігається із рекомендаціями міжнародних організацій щодо поводження з тваринами, але чиновники його не виконують. “Є і Вищий Закон. Нагадаю, що Папа Римський відніс собак до живих істот, у яких є душа. Тому людей, які так жорстоко поводяться з собаками, маємо підстави називати душегубами”, - наголошує Л.КРАВЧУК.

Він просить В.ЯНУКОВИЧА вжити заходів, щоб “закрити ганьбу ХХІ століття – пересувні крематорії для бродячих тварин, примусити представників влади врешті-решт виконувати закони і нести відповідальність за нехтування їхніми нормами”.

“У світі не повинна утверджуватись думка, що в Україні варварська влада. У нас є досвід вирішення проблем безпритульних тварин за європейськими стандартами – стерилізація тварин та створення притулків для них. Його слід впроваджувати і захистити наших менших братів. Я знаю Ваше особисте і Вашої родини ставлення до тварин. Воно викликає повагу”, - підкреслює Л.КРАВЧУК.