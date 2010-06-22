Янукович поїхав на Хортицю

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відбув з робочою поїздкою до Запорізької області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, у Запоріжжі під головуванням глави держави відбудеться розширене засідання регіонального комітету економічних реформ.

Також планується, що у Запоріжжі Президент огляне будівництво нових мостових переходів через Дніпро і відвідає Дніпровську гідроелектростанцію.

В.ЯНУКОВИЧ, окрім того, ознайомиться з планами розвитку історико-культурного комплексу «Запорозька Січ» на острові Хортиця.