Янукович поїхав на Хортицю
11:34, 22 червня 2010Політика
1314 0
Статус поїздки: робоча
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відбув з робочою поїздкою до Запорізької області.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, у Запоріжжі під головуванням глави держави відбудеться розширене засідання регіонального комітету економічних реформ.
Також планується, що у Запоріжжі Президент огляне будівництво нових мостових переходів через Дніпро і відвідає Дніпровську гідроелектростанцію.
В.ЯНУКОВИЧ, окрім того, ознайомиться з планами розвитку історико-культурного комплексу «Запорозька Січ» на острові Хортиця.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter