Черномирдін пропонував Кучмі обмін дружинами

За 8 років роботи в Україні Черномирдін встиг побачити різницю між Україною і Росією, а також народами, що їх населяють. Про це він розповів в інтерв`ю газеті "Известия в Украине". "За час, який я провів тут, а вісім років це немало, я міг добре вивчити цю країну. Коли Леонід Кучма написав книгу «Україна – не Росія», я був страшно обурений цією назвою. Потім я дійсно побачив, що Україна - не Росія, і нічого поганого в цьому не немає.

Україна – компактна держава, де різниця температур між північчю і півднем 5 -10 градусів. Це родюча земля, відмінні кліматичні умови – все те, що сформувало нормальні характери людей.

У Росії дві третини території - це північні райони або прирівнені до них. Людям не дарма доплачують тільки за те, що вони живуть в цих місцях.

Оренбургська область - це не Заполяр`я, але там платять 15 відсотків уральських. Візьміть Сибір, Чукотку - коли повроку ніч, дійсно собаки виють, не витримують. Ну а людині як?

І все це формує характер. Росіяни різкіші, грубіші, конкретніші за українців. Ми не розмазуємося. Ми сказали «так» - значить «так». Коли «ні» – значить, «ні».

Проте Черномирдін вважає, що не зважаючи на відмінності в характерах, українців і росіян багато що об`єднує: "Нас дуже багато що об`єднує. Нас, росіян і українців. У нас одні і ті ж свята, одна і та ж віра, ми одні пісні співаємо, ми однаково випиваємо - де більше, де менше.Українця від росіянина по пиці не відрізниш...

У мене дружина була українка, але я про це навіть не знав до якогось часу. Знав, що теща українською говорить, і все. У Кучми дружина з Уралу, а у моєї Валентини коріння тут. Я пропонував Кучмі дружинами мінятися. Хохлів сюди, а росіянку віддавай. Він щось не погодився..."