Янукович обіцяє не приймати Податковий кодекс без експертизи

Перед ухваленням Податкового кодексу необхідно провести його ретельну експертизу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на прес-конференції в Запоріжжі.

«Я вважаю, що тільки після того, як Кодекс пройде громадські слухання, після того, як ми одержимо всі пропозиції від громадських організацій, підприємницьких, які разом з нами готували цей кодекс і не знайшли в ньому своїх пропозицій, його можна буде приймати. Тобто, необхідно провести ретельну експертизу Податкового кодексу, і лише після того, як ми її одержимо, буде ухвалено рішення», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас Президент зазначив, що оскільки вдосконалюватися можна нескінченно, “на даному етапі стоїть завдання довести кодекс до стану, в якому він буде підтриманий більшістю Верховної Ради. Проте при цьому залишити можливість внесення змін і доповнень надалі».