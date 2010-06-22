Януковичу вручили гетьманську булаву

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що найближчим часом в Україні буде прийнято закон про козацтво.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це він сказав, спілкуючись на острові Хортиця з представниками козацтва.

Глава держави ознайомився з об’єктами Національного заповідника «Хортиця», оглянув роботи народних майстрів – ремісників, а також був присутній на короткому молебні у Храмі Покрови Божої Матері.

Представники місцевого козацтва вручили В.ЯНУКОВИЧУ гетьманську булаву.