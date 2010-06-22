Януковичу вручили гетьманську булаву
15:36, 22 червня 2010Політика
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А він пообіцяв закон про козацтво
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що найближчим часом в Україні буде прийнято закон про козацтво.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це він сказав, спілкуючись на острові Хортиця з представниками козацтва.
Глава держави ознайомився з об’єктами Національного заповідника «Хортиця», оглянув роботи народних майстрів – ремісників, а також був присутній на короткому молебні у Храмі Покрови Божої Матері.
Представники місцевого козацтва вручили В.ЯНУКОВИЧУ гетьманську булаву.
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