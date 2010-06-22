Королевська буде пропагувати «подушки безпеки»

Парламентський комітет з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва пропонуватиме створювати вільні економічні зони (ВЕЗ) на окремо взятих територіях під конкретні інвестиційні проекти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомила голова комітету Наталія КОРОЛЕВСЬКА під час виїзного засідання комітету разом з представниками центральних органів влади у м. Славутич.

Як відзначила вона, у комітеті вважають, що створення ВЕЗ має супроводжуватися ухваленням відповідних законопроектів по кожному випадку.

«Комітет на даний час вивчає досвід міст, в яких реалізовувалися проекти розвитку територій, і Славутич – це конкретний проект мономіста, який диверсифікував економіку шляхом розвитку малого і середнього бізнесу. На сьогодні 50% його доходів – надходження від Чорнобильської АЕС і 50% - від малого і середнього бізнесу. Таким чином, керівництво Славутича створило економічну «подушку безпеки», і розвиває економіку міста, незважаючи на закриття ЧАЕС», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На її думку, результат роботи ВЕЗ, територій пріоритетного розвитку і технопарків залежить від готовності територіальних громад і керівництва міст приймати у себе на території відповідні технології і забезпечувати економічний супровід проектів. При цьому глава комітету спрогнозувала, що «за вдалого поєднання влади, бізнесу і науки» економічний ефект від створення таких зон можна досягти вже за 1-3 роки.