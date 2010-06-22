Азаров зібрався до Путіна

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ планує у понеділок, 28 червня, провести зустріч з прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ у Москві.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар прем`єр-міністр України Віталій ЛУК`ЯНЕНКО.

За його словами, у ході зустрічі планується обговорити питання двосторонніх економічних відносин, у тому числі, питання співпраці України та Росії в енергетичній сфері.

В.ЛУК`ЯНЕНКО також зазначив, що глави урядів двох країн домовилися провести зустріч у Москві 28 червня сьогодні під час телефонної розмови.