Азаров зібрався до Путіна
19:05, 22 червня 2010Політика
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Домовилися сьогодні по телефону
Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ планує у понеділок, 28 червня, провести зустріч з прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ у Москві.
Про це УНІАН повідомив прес-секретар прем`єр-міністр України Віталій ЛУК`ЯНЕНКО.
За його словами, у ході зустрічі планується обговорити питання двосторонніх економічних відносин, у тому числі, питання співпраці України та Росії в енергетичній сфері.
В.ЛУК`ЯНЕНКО також зазначив, що глави урядів двох країн домовилися провести зустріч у Москві 28 червня сьогодні під час телефонної розмови.
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