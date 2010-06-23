У Симоненка народився син

22-го червня у лідера Комуністичної партії Петра Симоненка народилася четверта дитина. Про це повідомляє "Голос.ua".

Про щасливу новину пресу телефоном сповістила сама породілля, дружина Симоненка Оксана Ващенко.

Оксана народила в одному з пологових будинків Києва. Вага маленького Симоненка становить 3670 грамів, а зріст - 54 сантиметри.

Повідомляється, що мати і дитина почуваються добре.

Новонародженого хлопчика подружжя назвало Іваном.

Нагадаємо, у Ващенко і Симоненка вже підростає дочка Марія, якій майже півтора роки.

Оксана Ващенко - друга дружина Петра Симоненка. Від першого шлюбу у комуніста лишилося двоє дорослих синів. У 2009-му році гучне розлучення Симоненків перевернуло ЗМІ з ніг на голову.

Для Оксани Ващенко шлюб із політиком - другий у житті.

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