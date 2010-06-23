Сьогодні Янукович прийде в гості до Азарова
08:59, 23 червня 2010Політика
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Засідання відбудеться у два етапи
Сьогодні, 23 червня, о 10.00 відбудеться розширене засідання уряду за участю Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, глав облдержадміністрацій, голів парламентських комітетів та керівників фракцій коаліції.
Як повідомляється на Урядовому порталі, засідання відбудеться у два етапи.
Перший – розширене засідання у Великій залі і після перерви - другий етап: засідання Кабінету міністрів у малій залі.
Після засідання планується прес-конференція прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА.
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