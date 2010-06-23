Сьогодні Янукович прийде в гості до Азарова

Сьогодні, 23 червня, о 10.00 відбудеться розширене засідання уряду за участю Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, глав облдержадміністрацій, голів парламентських комітетів та керівників фракцій коаліції.

Як повідомляється на Урядовому порталі, засідання відбудеться у два етапи.

Перший – розширене засідання у Великій залі і після перерви - другий етап: засідання Кабінету міністрів у малій залі.

Після засідання планується прес-конференція прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА.