Янукович думає, що Ізраїль - це Європа? (аудіо)

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ високо оцінює рішення Ізраїлю про скасування візового режиму для громадян України і відзначає, що наша держава, вочевидь, зробить зустрічний крок.

Як повідомляє прес-служба Президента, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив в інтерв’ю журналістам під час відвідування Національного заповідника «Хортиця» у Запоріжжі.

«Ми прагнули вирішити це питання, і це – перша ластівка з Європи. Безумовно, ми найближчим часом, скоріше за все – на наступному засіданні Кабінету міністрів, також приймемо таке рішення, яке буде ратифіковане у парламенті», – сказав глава держави.

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Президент нагадав, що Україна веде активні переговори щодо безвізового режиму з Європейською комісією. «Ми працюємо з Єврокомісією, щоб розпочати процедуру виконання Плану дій з надання Україні безвізового режиму», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

На думку глави держави, Україна може отримати зазначений план дій у вересні.