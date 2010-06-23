Янукович: ми повинні підтягти пояси

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ позитивно оцінює перші 100 днів роботи уряду на чолі з Миколою АЗАРОВИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав, виступаючи сьогодні на розширеному засіданні Кабінету міністрів України.

«Якщо враховувати, що нинішній уряд розпочав роботу у винятково несприятливих умовах, то старт можна вважати нормальним», - сказав Президент.

За його словами, в стислі строки було підготовлено основний фінансовий документ країни, схвалено антикризову програма, визначено пріоритети на перспективу.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що відмова від ручного управління державних фінансів позитивно вплинула на розвиток економіки, що дозволило повернутись до плановості і прогнозованості.

В.ЯНУКОВИЧ також зауважив, що вдалося збільшити промислове виробництво до 12,6%, зменшити дефіцит бюджету тощо.

Президент України також відзначив серед позитивів те, що сьогодні вдалося виділити фінансування на галузеві програми, в першу чергу в сфері сільськогосподарського виробництва, вугільної галузі.

Він також зазначив, що на сьогоднішній день розроблено програму економічних реформ «заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». Відповідно до цього проекту, реформи будуть спрямовані на побудову сучасної конкурентоспроможної економіки України.

Також реформи, за словами Президента, будуть направлені на створення системи ефективної та професійної системи державного управління та підвищення добробуту громадян.

Глава держави зауважив, що програма охоплює великий набір стратегічних перетворень. Також він повідомив, що відповідно до цієї програми, доопрацьована програма Кабінету міністрів до 2012 року.

«Ми повинні підтягти пояси, але ми домовились, що це буде не за рахунок бідних, а за рахунок багатих», - зауважив В.ЯНУКОВИЧ.

Він також додав, що не можна заспокоюватись на досягнутому, оскільки попереду ще багато роботи. «Незважаючи на певні здобутки в роботі уряду за перші 100 днів його діяльності, ми повинні оцінювати його роботу все ж таки критично. Поки що зарано говорити, що ми, як чинна влада, зробили все, щоб вивести державу на шлях сталого розвитку, про який ми з вами мріємо», - сказав Президент.

Він закликав присутніх урядовців, депутатів, керівників областей дати реальну оцінку справ у країні.