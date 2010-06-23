Тимошенко сьогодні - у Миколаєві
11:13, 23 червня 2010Політика
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Лідер БЮТ дасть прес-конференцію
Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні перебуває з робочою поїздкою у Миколаївській області.
Програмою передбачено зустріч з представниками Комітету захисту України у Миколаївській області, а також представниками політичних і громадських організацій, повідомляється на сайті Ю.ТИМОШЕНКО.
Лідер БЮТ також дасть прес-конференцію для регіональних засобів масової інформації.
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