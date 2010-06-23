Тимошенко сьогодні - у Миколаєві

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні перебуває з робочою поїздкою у Миколаївській області.

Програмою передбачено зустріч з представниками Комітету захисту України у Миколаївській області, а також представниками політичних і громадських організацій, повідомляється на сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ також дасть прес-конференцію для регіональних засобів масової інформації.