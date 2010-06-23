Янукович зібрався в Китай

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ планує у вересні здійснити візит до Китайської Народної Республіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на розширеному засіданні уряду.

Президент повідомив, що поїде до Китаю на запрошення вищого керівництва Китайської Народної Республіки.

В.ЯНУКОВИЧ попросив вже сьогодні розпочати роботу над підготовкою цього візиту.

«Китай дуже важлива для нас країна з усіх точок зору, і, передусім, з економічної, і наше з вами завдання – зробити Китай дієвим стратегічним партнером», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.