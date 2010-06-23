Тимошенко в телевізорі розкаже про свої 100 днів

Колишній прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО у п`ятницю, 25 червня, візьме участь у програмі «Велика політика з Євгеном Кисельовим» на телеканалі «Інтер».

Як повідомляє “Телекритика”, Ю.ТИМОШЕНКО поділиться власними висновками щодо президентської кампанії та розповість, як пройшли її перші сто днів поза владою.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО поділиться планами щодо політичного майбутнього і скаже, чи готова вона змагатися за найвищу посаду під час наступних перегонів. Тема програми означена як «Робота над помилками».