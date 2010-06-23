У парламенті можуть з'явитися ще 12 «тушок»?

Народний депутат України Давид ЖВАНІЯ (фракція НУ-НС) оголосив про створення у Верховній Раді групи «Право вибору».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

За його словами, всі необхідні документи для реєстрації такої групи передано до Апарату ВР, і наступного тижня буде офіційно оголошено про створення цієї депутатської групи.

У свою чергу народний депутат Віктор ШЕМЧУК (фракція НУ-НС) повідомив, що до складу групи увійшли 12 народних депутатів, а її координатором буде Д.ЖВАНІЯ.

Серед, тих хто увійшов у групу, є народні депутати від НУ-НС Олександр БОБИЛЬОВ, Валерій БОРИСОВ, Сергій ВАСИЛЕНКО, Д.ЖВАНІЯ, Катерина ЛУК’ЯНОВА, Володимир МАРУЩЕНКО, Олег НОВІКОВ, Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО, Іван ПЛЮЩ, Сергій ХАРОВСЬКИЙ, Віктор ШЕМЧУК.

Ще одного члена групи В.ШЕМЧУК згадати не зміг.

Він також сказав, що найближчим часом до цієї групи можуть увійти ще 12 народних депутатів. Йдеться, за його словами, про членів фракції НУ-НС.

При цьому Д.ЖВАНІЯ додав, що у складі групи будуть народні депутати, які «для всіх будуть несподіванкою». Він також відкинув звинувачення щодо підкупу народних депутатів для заохочення їх входження в групу та коаліцію.

Д.ЖВАНІЯ повідомив, що робив все для того, щоб консолідувати фракцію НУ-НС, і наполягав на тому, щоб було ухвалено рішення щодо входження фракції до складу коаліції. Він зазначив, що ця його позиція не була підтримана.

У меморандумі про створення депутатської групи «Право вибору», текст якого був розданий журналістам, зазначається, що «ми не є романтиками від політики». «Ми політики реальної дії, а не популізму і демагогії; носії політичних цінностей, а не політичних догматів», - зазначають представники цієї групи.

В документі також зазначається, що в умовах «розрізненої опозиції неможливо займатися реальними справами».

Члени групи “Право вибору” обіцяють відстоювати «непорушність прав людини, свободу слова, зібрань, приватної власності, тому що переконані: жодну з цих базових демократичних цінностей не можна приносити «в жертву» під «благими намірами» наведення порядку та керованості».

В Меморандумі також зазначено, що група відстоюватиме європейську інтеграцію, а також розуміє важливість «для нас російського і середньоазійського ринків енергоресурсів та збуту товарів».

Також у документі члени депгрупи висловлюють переконання, що українська мова повинна бути єдиною державною, а «федералізм на цьому етапі розвитку України неприйнятний».

Крім того, в Меморандумі йдеться про те, що група робитиме все для того, щоб нівелювати роль КПУ в коаліції.

На запитання журналістів щодо бажань коаліції зібрати до осені 300 голосів, Д.ЖВАНІЯ зазначив, що «це, напевно, старе хобі». За його словами, сьогодні так питання не стоїть. Він додав, що сьогодні вже не можна проводити конституційну реформу «через коліно», як це було в 2004 році. За його словами, згідно з Конституцією, зміни можуть бути ухвалені, але цьому повинна передувати дискусія в суспільстві та в політикумі.