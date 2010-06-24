Кожем'якін зрозумів, що робить Хорошковський в СБУ

Служба безпеки України перетворилася на репресивний механізм, заявив перший заступник голови фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН, коментуючи затримання екс-голови Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, за словами А.КОЖЕМ’ЯКІНА, «факт затримання екс-голови Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА Службою безпеки України свідчить про те, що СБУ повністю перетворилася на репресивний механізм розправи над тими, хто не давав можливості наживатися певним колам ділків за рахунок української держави».

Народний депутат зазначив, що «сьогодні вся Україна пересвідчилась, що керівник державного органу, на який покладено захист національних інтересів, остаточно перетворив СБУ у напівкримінальну структуру, яка стоїть на захисті владних олігархічних кіл та кланів».

На переконання А.КОЖЕМ’ЯКІНА, “політична вендета, яку розпочав голова СБУ проти керівників державних органів, які протистояли корупції, остаточно засвідчує, що ХОРОШКОВСЬКИЙ прийшов у Службу безпеки України виключно обслуговувати забаганки діючої влади та водночас вирішувати свої особисті бізнесові питання”.

«БЮТ не допустить будь-яких незаконних дій, а тим більше політичних репресій над тими, хто чесно і сумлінно виконував покладені на них Конституцією та законами України обов’язки. А пану ХОРОШКОВСЬКОМУ і тим, чиї замовлення він виконує, ми б порадили брати приклад з тих людей, яких вони сьогодні кидають за грати», - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН.