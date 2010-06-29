БЮТ хоче «голови» Хорошковського та Бойка
11:13, 29 червня 2010Політика
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А Медведька - на килим
|Сергій СОБОЛЄВ
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив народний депутат від БЮТ, прем’єр-міністр опозиційного уряду Сергій СОБОЛЄВ.
Він сказав: «Є абсолютно закономірним процес зараз уже вимагати не просто звіту МЕДВЕДЬКА, але й відсторонення таких осіб як ХОРОШКОВСЬКИЙ, БОЙКО, які прямо афільовані зі структурами «РосУкрЕнерго», які умисно, на наш погляд, усе робили для того, щоб Державі Україна були нанесені такі збитки».
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