Янукович переплутав річницю смерті Шевченка з ювілеєм

Наступне засідання Громадської гуманітарної ради відбудеться 23 серпня на Чернечій горі у Каневі Черкаської області.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні Громадської гуманітарної ради за пропозицією Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Він наголосив, що це буде гарною нагодою подивитись, як просувається реконструкція комплексу на Чернечій горі, оскільки наступного року Україна відзначатиме “ювілей Тараса Григоровича Шевченка” (УНІАН: Т.Шевченко народився у 1814 році і помер у 1861 році). В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що він щодня отримує інформацію і бере безпосередню участь у прийнятті рішень щодо ходу відновлювальних робіт. Як сказав Президент, сьогодні реконструкція «іде достатніми темпами – настільки, наскільки дозволяє технологія».

Крім того, він підкреслив, що одне із засідань Громадської гуманітарної ради доцільно було б присвятити питанню масового спорту. Він зауважив, що цю пропозицію вніс голова Національного олімпійського комітету Сергій БУБКА.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що чекає й від інших учасників засідання ініціативності щодо тем засідань. «Пропонуйте на розгляд Гуманітарної ради питання, які, на ваш погляд, на сьогоднішній день є актуальними», - сказав Президент.