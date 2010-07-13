Ющенко: у нинішній владі є люди, причетні до вбивств

У нинішній владі є люди причетні до організації вбивства екс-глави Національного банку Вадима Гетьмана.

Про це заявив колишній президент, лідер "Нашої України" Віктор Ющенко в інтерв`ю телеканалу "Інтер", повідомляє його прес-служба.

"Поки люди, причетні до вбивств, ще призначають фігури в судові чи виконавчі структури, питання "де ж той убивця?" є риторичним", - повідомив він.

Говорячи про вбивство Гетьмана у квітні 1998 року, Ющенко наголосив, що у нього немає жодного сумніву, що це - "політичне вбивство, організоване владою.

"Хто представляв тоді владу - почитайте газети того часу", - зауважив він.

"Злочин не буде розкрито, поки ми не дамо повної відповіді на те, з чиїх вуст прийшла команда на вбивство. Незалежно від того, про кого ми говоримо - чи про Гію Гонгадзе, чи про Вадима Гетьмана, чи про десятки інших людей, які у дев`яностих роках пішли в інший світ з вини тієї влади", - вважає екс-президент.

Українська правда