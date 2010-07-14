Азаров зізнається, що Україна взяла складні зобов'язання перед МВФ

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що нові умови співпраці України з Міжнародним валютним фондом є більш лояльними порівняно з попередньою програмою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні, відкриваючи засідання уряду.

«Цей меморандум, умови якого насправді лояльніші для України, ніж ті, що впотайки від народу підписали наші попередники, сьогодні єдиний можливий компроміс в інтересах нашої держави. Сторони пішли одна одній на поступки», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем’єр наголосив, що уряд України на переговорах з МВФ відстоював своє бачення виходу із кризи та механізми соціального захисту населення.

«Не буду приховувати: зобов’язання, які Україна бере на себе, достатньо складні. Проте усі вони вкладаються у наше власне бачення розвитку країни. Скажіть, хіба не в наших інтересах скоротити дефіцит бюджету поточного року до 5%, а наступного року – до 3,5%? Хіба можна далі жити у борг? Тобто альтернативи немає», - наголосив він.

М.АЗАРОВ подякував віце-прем’єр-міністру України Сергію ТІГІПКУ за проведення результативних переговорів з Міжнародним валютним фондом. «Хочу подякувати всім членам уряду, в першу чергу Сергію Леонідовичу, за активну співпрацю з МВФ та вклад у цю роботу», - зазначив М.АЗАРОВ.