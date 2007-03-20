У квартирі Луценка йде обшук

У квартирі екс-міністра внутрішніх справ, лідера громадянського руху “Народна оборона” Юрія ЛУЦЕНКА проводиться обшук.

Як повідомила УНІАН прес-секретар Ю.ЛУЦЕНКА Інна КИСІЛЬ, приблизно о 6.10-6.20 до квартири Ю.ЛУЦЕНКА, що знаходиться в одному з будинків на вулиці Старонаводницькій у Печерському районі Києва, прибули приблизно п’ятеро співробітників прокуратури з санкцією на проведення обшуку. Вони не пускають до квартири ні адвокатів Ю.ЛУЦЕНКА, ні представників ЗМІ.

Також до місця події, за словами І.КИСІЛЬ, прибув народний депутат України Давид ЖВАНІЯ.

Водночас у прес-службі Генеральної прокуратури не коментують цю подію, посилаючись на норми Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня цього року Генеральна прокуратура порушила стосовно Ю.ЛУЦЕНКА кримінальну справу за двома статтями Кримінального кодексу, а саме ч. 3 ст. 364 – зловживання владою або службовим становищем, вчинені працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки, та ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами).