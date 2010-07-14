Експерт: дві третини українців за новими тарифами на ЖКП платити не зможуть

Уряд підвищує ціни на газ, щоб закрити діру в бюджеті. Таку думку в коментарі УНІАН висловив експерт Інституту Горшеніна Володимир ЗАСТАВА.

«Разом із секвестром державного бюджету, що відбувся минулого тижня, і планованим отриманням кредиту МВФ, підвищення цін на газ, у першу чергу, націлене на наповнення бюджету», - зазначив експерт.

Він нагадав, що для потреб населення повинен використовуватися природний газ, видобутий в Україні. «Собівартість видобування природного газу основним українським виробником – «Укргазвидобуванням» становить близько 30 доларів за тисячу кубометрів. Після підвищення мінімальна ціна газу для населення становитиме приблизно 67 доларів, а для підприємств, що забезпечують житлофонд гарячою водою і теплом, ще вище – понад 110 доларів», - підкреслив В.ЗАСТАВА.

Кажучи про можливі наслідки підвищення цін на газ, експерт зазначив, що уряд може зіткнутися з системною ситуацією неплатежів за комунальні послуги. «Соціологічні дослідження Інституту Горшеніна чітко показують, що при підвищенні тарифів тільки третина респондентів збирається оплачувати послуги ЖКГ у повному обсязі. При цьому, дві третини українців за новими тарифами сплачувати не зможуть - частково або ж повністю. Підвищення цін на газ для населення суперечить суспільним очікуванням – за даними наших досліджень, після підписання харківських угод про продовження перебування в Україні Чорноморського флоту, майже 40% українців очікували зниження ціни на газ», - підкреслив експерт.

Проте, зазначив В.ЗАСТАВА, нинішня українська влада не боїться розчарувати свій електорат і не побоюється ухвалювати непопулярні рішення напередодні місцевих виборів. «Видно, керівництво Партії регіонів, вважає, що прийнятий закон про місцеві вибори забезпечить їм перемогу в більшості регіонів. У цій ситуації вони просто нехтують думкою виборців», - сказав В.ЗАСТАВА.