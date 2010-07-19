Нардеп радить вишам продавати мінералку та відкрити медпункти

Термін прийому вишами документів від абітурієнтів закінчується 31 липня, і продовжуватися не буде.

Про це заявив народний депутат, перший заступник голови парламентського Комітету з питань освіти і науки Максим ЛУЦЬКИЙ, повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів.

За його словами, інформація деяких ЗМІ про те, що приймальні комісії працюватимуть на 2 тижні довше, не відповідає дійсності.

«Якщо ми зараз продовжимо термін прийому документів на 2 тижні, вийде, що комісії працюватимуть до 15 серпня. Потім у них ще буде 5 днів на те, щоб прийняти від абітурієнтів оригінали документів, оскільки більшість випускників приносять до вишів копії. Це вже 20 число. І потім ще 5 днів на наказ Міністерства про зарахування. Разом, вже 25 серпня. Тобто, замість того, щоб вся вступна кампанія закінчилася до 10 серпня, і всі абітурієнти встигли відпочити перед новим навчальним роком, вся ця метушня могла б розтягнутися чи не до кінця місяця. Це недоцільно, і Міносвіти на такий крок не піде», - сказав депутат.

За його словами, у відомстві запланували ряд заходів, які можуть дозволити провести вступну кампанію в заплановані терміни максимально організовано і злагоджено. Зокрема, зазначив М.ЛУЦЬКИЙ, у зв`язку з напливом абітурієнтів до вступних комісій Міністерство освіти звернулося до вишів з пропозицією продовжити термін прийому документів впродовж дня. Крім того, є рекомендації з організації продажу прохолодних напоїв, особливо мінеральної води, а також забезпечення функціонування медичних пунктів. Також, нагадав народний депутат, в міністерстві радять збільшити кількість працівників приймальних комісій. «Все це дасть можливість вишам прийняти документи від абітурієнтів у встановлені терміни», - сказав М.ЛУЦЬКИЙ.