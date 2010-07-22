Янукович підписав угоду про демаркацію українсько-російського кордону

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України “Про ратифікацію Угоди між Україною і Російською Федерацією про демаркацію українсько-російського державного кордону”.

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Даним законом передбачено ратифікацію угоди, яка «вчинена 17 травня 2010 року в місті Києві». Угодою передбачено, що для позначення українсько-російського державного кордону на місцевості та підготовки документів демаркації Україна та Росія утворять спільну демаркаційну комісію.

Як зазначається в пояснювальній записці до даного закону, ратифікація цієї угоди створить «правові підстави для здійснення комплексу заходів із демаркації українсько-російського державного кордону, що дозволить завершити договірно-правове оформлення сухопутної ділянки державного кордону України з РФ».