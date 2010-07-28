Семиноженко допускає, що черга на посаду прем'єра шикується

Екс-віце-прем`єр-міністр України Володимир СЕМИНОЖЕНКО допускає, що «десь вишикується черга на посаду прем`єра».

Про це він заявив в інтерв`ю «Українській правді».

Відповідаючи на запитання, чи може внутрішній конфлікт в уряді зруйнувати владу і Партію регіонів, В.СЕМИНОЖЕНКО сказав: «Безумовно, ризик є у будь-якої величезної політичної машини. Але сама Партія регіонів не зацікавлена в тому, щоб були якісь розколи. Це відразу призведе до різкого послаблення. Зараз - перша каденція Президента, і її потрібно провести успішно. Віктор Федорович може зробити це тільки з прем`єр-міністром АЗАРОВИМ».

Водночас він зазначив, що коаліція не має наміру «жертвувати» прем`єром Миколою АЗАРОВИМ заради рейтингів Партії регіонів на місцевих виборах.

«Заради чого жертвувати? Коаліція є, жертвувати ніким не треба. Звільнити АЗАРОВА, у якого блискучий рейтинг? За довірою він посідає друге після ЯНУКОВИЧА місце в країні. Це - результати дослідження компанії «Рейтинг», яке ми замовляли від імені «Українського форуму», - сказав В.СЕМИНОЖЕНКО.

«Я припускаю, що вже десь вишикується черга на посаду прем`єра. Але там і близько немає більш підготовленої людини, ніж Микола Янович. Головне, що АЗАРОВ влаштовує Україну. Це єдиний і найоптимальніший варіант для країни», - переконаний В.СЕМИНОЖЕНКО.

При цьому на репліку журналіста про те, що нинішній уряд прийнято відносити до минулого покоління, що часто не має уявлення навіть про те, що таке інтернет, В.СЕМИНОЖЕНКО відповів: «Ви говорите штампами. Коли я приходжу в кабінет М.АЗАРОВА - у нього постійно включений комп`ютер. Постійно!».