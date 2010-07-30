У Чернігівській облраді розкололась фракція БЮТ

У Чернігівській обласній раді створено депутатську групу "Чернігівщина", до якої увійшли 8 депутатів від Блоку Юлії Тимошенко.

Як повідомив УНІАН місцевий політичний оглядач Юрій ПАПЕРНИЙ, новостворена група приєдналася до провладної більшості.

"Про утворення депутатської групи "Чернігівщина" сьогодні оголосила голова обласної ради, відкриваючи чергову сесію", - зазначив він.

За інформацією Ю.ПАПЕРНОГО, новостворену депутатську групу очолив Сергій ВІТРЕНКО, який у 2006 році балотувався на посаду Чернігівського міського голови. До складу групи увійшли головним чином державні службовці, які намагаються зберегти свої посади, та підприємці, додав оглядач.

Одразу після створення депутатська група "Чернігівщина" оголосила про приєднання до складу провладної більшості у Чернігівської обласній раді "За розвиток Чернігівщини". Відтепер коаліція в облраді налічує 59 депутатів.

Як повідомляв УНІАН, 14 травня у Чернігівській облраді було створено пропрезидентську коаліційну більшість "За розвиток Чернігівщини". До її складу увійшли депутати з фракцій Партії регіонів, КПУ, СПУ, Народного блоку Литвина та НСНУ. До складу у травні не увійшов жоден депутат від БЮТ.

Всього в Чернігівській обласній раді працює 90 депутатів.