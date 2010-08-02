ВО "Свобода" про газ, флот, Януковича, дисконтну картку і вуличні протести

У Тернополі представники міської організації Всеукраїнського об’єднання «Свобода» провели пікетування обласної державної адміністрації, протестуючи проти підняття урядом ціни газу для населення на 50%.

Як передає кореспондент УНІАН, у руках пікетувальники тримали плакати з написами «Зрадників – під трибунал!», «Ні здачі України!», «Україні – енергетичну незалежність». У виступах пікетувальники наголошували, що керівництво держави обіцяло не піднімати цін на газ.

«Прийшовши до влади, Віктор ЯНУКОВИЧ підписав акт про капітуляцію по продовженню терміну перебування російського флоту в Україні на 25 років в обмін на дисконтну картку Газпрому: по 100 доларів за кожну тисячу кубометрів. Але тоді ЯНУКОВИЧ не ризикнув пояснювати населенню, що ця «дисконтна картка» дозволяла не знизити ціну на газ, а залишити її на попередньому рівні. Натомість зараз ми бачимо, що ціни не знизились, не залишились на тому ж рівні, а зросли аж на 50%», – сказав голова міської організації ВО «Свобода» Михайло ГОЛОВКО.

Пікетувальники вимагали «припинити грабіж українців і скасувати нові тарифи».

М.ГОЛОВКО повідомив, що депутати від ВО «Свобода» у місцевих радах будуть ініціювати звернення до Президента України, Верховної Ради і Кабінету Міністрів з вимогою накласти мораторій на збільшення цін на природній газ для населення.

«Якщо наші вимоги не будуть виконані, ми будемо організовувати вуличні протести й усіма можливими методами боротися за справедливість. Українці повинні захистити себе від здирництва і грабежу», – наголосив М.ГОЛОВКО.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) своїми постановами від 13 липня збільшила з 1 серпня 2010 року на 50% відпускні ціни на природний газ для населення і для підприємств теплоенергетики, що забезпечують опалення й гаряче водопостачання населення.