Експерт вважає, що Тігіпко сам підклав свиню власній партії

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що позиція лідера партії «Сильна Україна» Сергія ТІГІПКА та інших її представників щодо виборів мера м. Ізмаїла, які не відбулися, може негативно позначитися на популярності партії в регіоні.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО щодо заяви «Сильної України» про зрив виборів міського голови Ізмаїла.

«Зараз, коли позиції самого ТІГІПКА в уряді трохи похитнулися, лідер «Сильної України» робить крен у своєму позиціонуванні від урядовця до політичного діяча. Звідси, судячи з усього, і така активність щодо Ізмаїлу. Проте команді ТІГІПКА варто було б врахувати громадську думку, поширену в регіоні, згідно з якою організація позачергових виборів мера напередодні загальних виборів 31 жовтня розцінюється як непотрібне розбазарювання коштів, необхідних на інфраструктурний розвиток і економічне посткризове відновлення. «Сильній Україні», ТІГІПКУ та їх кандидату у мери АБРАМЧЕНКУ ніщо не заважає довести свою спроможність на місцевих виборах через три місяці», - заявив експерт.

На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, позиція місцевої влади щодо виборів, які не відбулися, була дійсно жорсткою, однак абсолютно виправданою.

«Губернатор справді жорстко порушив питання щодо законності виборів. Це позиція сильного управлінця, який претендує на контроль над ситуацією в області, збудував ефективну вертикаль влади у всьому регіоні», - відзначив О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, позачергові вибори Ізмаїльського міського голови були призначені на 1 серпня Верховною Радою України. Згідно з торішнім вердиктом Конституційного Суду у зв`язку з аналогічною виборчою ситуацією, яка виникла в Тернопільській області, призначені парламентом дострокові вибори не можуть бути скасовані або перенесені. Останнє допускається лише у разі введення в країні військового або надзвичайного стану.

Голова Одеської облдержадміністрації Е.МАТВІЙЧУК 27 липня заявив, що призначені на 1 серпня вибори в Ізмаїлі «незаконні, їх проводять бандитські угруповання, яким сприяє Ізмаїльська міська рада».

У свою чергу, кандидати в мери А.АБРАМЧЕНКО, Георгій ДУБЕНКО, Олександр ПЕТКОВ та інші направили телеграму-звернення на адресу Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА з вимогою «припинити сваволю з боку місцевої влади, яка намагаються шляхом правового свавілля зірвати дострокові вибори Ізмаїльського міського голови».

29 липня лідер партії «Сильна Україна» Сергій ТІГІПКО заявив, що всі органи влади Одеської області включилися в процес, щоб зірвати призначені на 1 серпня позачергові вибори мера Ізмаїла.

1 серпня жителі Ізмаїла не змогли взяти участь у виборах. На дільницях виборців повідомляли, що вибори відмінено.

На думку експертів, одеська влада виступила проти проведення виборів мера Ізмаїла, оскільки боїться, що кандидат від Партії регіонів програє кандидату від «Сильної України», адже саме представник «Сильної України» А.АБРАМЧЕНКО мав реальні шанси на перемогу.