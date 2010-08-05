Джарти: дії керівників Меджлісу принижують кримськотатарський народ

Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ вважає, що дії керівників Меджлісу принижують кримськотатарський народ.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні інформаційної політики Ради міністрів АРК, за словами В.ДЖАРТИ, відмовившись брати участь у нараді зі стратегічного розвитку Криму і не прийшовши на зустріч з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, лідери Меджлісу кримських татар продемонстрували, що їх не турбує майбутнє Криму, а така позиція принизлива для прихильників Меджлісу.

"ДЖЕМІЛЬОВ і ЧУБАРОВ (керівники Меджлісу - УНІАН) не виявили бажання прибути не лише на зустріч з Президентом - вони не прийшли на нараду, на якій розглядалася стратегія розвитку Криму. Президент очікував, що ДЖЕМІЛЬОВ і ЧУБАРОВ внесуть свої пропозиції у цю стратегію. Певна річ, він був здивований, що вони не хочуть брати участь у творенні. Якщо вони, як вони говорять, представляють весь кримськотатарський народ, вони мають брати участь у процесі становлення, розвитку Криму", - заявив В.ДЖАРТИ.

Глава уряду Криму відзначив, що на зустрічі Президента України з представниками кримськотатарського народу мова про політику не йшла. За його словами, головним питанням, яке обговорювалося на зустрічі, був проект закону про відновлення прав депортованих.

"Закон, безумовно, не повинен давати перевагу за національною ознакою, в ньому не повинно бути дискримінаційних норм, але він має дозволити розв’язувати соціальні проблеми депортованих, зокрема земельне питання", - вважає В.ДЖАРТИ.

За словами голови Радміну АРК, учасники зустрічі обговорили також плани будівництва соціального житла для людей, що повернулися до Криму після примусового переселення.

"Президент доручив мені і першому віце-прем`єр-міністру Андрію КЛЮЄВУ використати для цього бюджет України, залучити компанії, які хочуть брати участь у будівництві житла для кримськотатарського народу", - відзначив він.

"Ці питання були розглянуті без участі ЧУБАРОВА і ДЖЕМІЛЬОВА. Тим, що вони не були присутні, вони, я вважаю, принизили кримськотатарський народ. Вони не стали обстоювати інтереси кримськотатарського народу. Це їх помилка", - заявив В.ДЖАРТИ.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня члени Ради представників кримськотатарського народу при Президенті України, які є членами Меджлісу, відмовилися брати участь у зустрічі з В.ЯНУКОВИЧЕМ.

"До запланованої зустрічі Радою представників кримськотатарського народу було проведено відповідну підготовчу роботу. Проте, напередодні зустрічі були зроблені дії, що йдуть урозріз із раніше прийнятим Президентом України рішенням про проведення засідання Ради представників кримськотатарського народу. Так, замість засідання Ради представників кримськотатарського народу за участю Президента України було запропоновано "зустріч із представниками кримськотатарського населення", - йдеться в заяві президії.

Автори заяви зазначили, що "на цю переформатовану зустріч, окрім керівників Меджлісу кримськотатарського народу і делегованих його Президією учасників, виявилися запрошеними не керівники більшості впливових громадських організацій кримських татар, які активно працюють і мають авторитет у Криму, а представники двох-трьох відомих своєю скандальністю громадсько-політичних утворень, за якими стоять особи, готові заради своїх амбіцій до будь-яких деструктивних дій".