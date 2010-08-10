БЮТ: команда Януковича додала ще рядок до списку репресій проти ЗМІ

Напередодні місцевих виборів влада готова на все, аби примусити замовчати незалежні ЗМІ в Криму та по всій Україні.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві прес-служби Блоку Юлії Тимошенко.

“Команда Віктора ЯНУКОВИЧА додала іще один рядок до списку репресій проти ЗМІ, непідконтрольних владі Партії регіонів. Арештовано майно ТРК «Чорноморська». Відповідну постанову в понеділок підписав слідчий податкової міліції управління ГНАУ в Автономній республіці Крим”, - зазначається в заяві.

Автори документа зауважують, що ТРК «Чорноморська» є найбільшою недержавною регіональною телерадіоорганізацією України з майже 20-річною історією, що веде цілодобове мовлення на всю територію АРК та місто Севастополь.

“Зрозуміло, що напередодні місцевих виборів соратники ЯНУКОВИЧА готові на все, аби примусити замовчати незалежні від влади ЗМІ в Криму та по всій Україні. Бо новітнім «вождям», як кажуть, правда очі коле – саме тому громадян позбавляють права на отримання неупередженої та суспільно важливої інформації щодо дій нинішньої влади”, - підкреслює прес-служба БЮТ.

У заяві наголошується, що “під загрозою репресій нині - будь-яка телекомпанія, будь-яке видання, що насмілюється подавати правдиву інформацію про «реформи» команди ЯНУКОВИЧА, які зводяться до кількаразового підвищення цін на газ, комунальних тарифів та пенсійного віку. Системно «зачищаючи» інформаційний простір від неугодних їй ЗМІ, влада позбавляє громадян права робити свій вибір вільно та свідомо”.

“Для досягнення своєї мети - повного контролю над ЗМІ - влада не гребує жодними методами. Не даремно Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що ім`я Леоніда КУЧМИ має бути «золотими літерами вписано в літопис становлення та розвитку новітньої України». Адже саме за часів КУЧМИ податкова перетворилася на головний інструмент розправ із політичними опонентами та незалежними ЗМІ”, - йдеться далі в заяві. Також зазначається, що “сьогодні цей «інструмент» знову на озброєнні влади у боротьбі за власне самозбереження – ціною нищення свободи слова та нехтування правами громадян”.

В контексті наступу влади на свободу слова в БЮТ розглядають і ситуацію, що склалася навколо телеканалу «Тоніс», який, згідно з заявою колективу, поширеною у вівторок, став об’єктом рейдерської атаки з метою поглинання або знищення.

Як повідомляв УНІАН, на майно найбільшої в Криму телерадіокомпанії "Чорноморська" накладено арешт.